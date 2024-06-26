В Украине активизировались рейдеры: количество дел выросло в полтора раза за месяц

ОПЕНДАТАБОТ

В начале 2024 года открывалось по 32 новых производств по статьям о рейдерстве в месяц, а уже в мае - 52.

Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот.

С начала 2024 года в Украине возросло количество уголовных производств по фактам рейдерских действий - на 30% по сравнению с 2023, когда было открыто 147 дел.

Отмечается, что с начала года было открыто 188 производств. Однако это все еще вдвое меньше чем до большой войны, ведь в 2021 было открыто 398 дел.

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Чаще всего фиксируют рейдерство из-за подделки документов: 138 или 73% от всех дел этого года.

В сообщении добавляют, что с начала года в суд не поступило ни одного нового дела по противодействию хозяйственной деятельности и противоправному завладению имущества предприятия.

Напомним:

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После спада в первый год полномасштабного вторжения, количество дел о рейдерстве в Украине стремительно растет, львиная доля производств открывается за подделку документов