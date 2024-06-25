Крупнейшие музыкальные лейблы мира судятся из-за авторских прав с ИИ
Крупнейшие мировые звукозаписывающие лейблы судятся с двумя стартапами в сфере искусственного интеллекта (ИИ) из-за вероятного нарушения авторских прав.
Об этом сообщает BBC.
Фирмы, среди которых Sony Music, Universal Music Group и Warner Records, заявляют, что компании Suno и Udio нарушили авторские права в невероятных масштабах.
Они утверждают, что их программное обеспечение ворует музыку, чтобы получать похожие работы, и требуют компенсации в размере 150 000 долларов за каждую работу.
Компания Suno, которая имеет партнерство с Microsoft, выпустила свой первый продукт в прошлом году и утверждает, что более 10 миллионов человек воспользовались ее инструментом для создания музыки. Также компания привлекла 125 миллионов долларов от инвесторов.
Нью-Йоркская компания Udio, известная как Uncharted Labs, поддерживается известными венчурными инвесторами.
Сторонники ИИ сравнили машинное обучение с тем, как люди учатся, читая, слушая и смотря предыдущие работы других художников.
Но в жалобах, поданных в федеральные суды в штатах Массачусетс и Нью-Йорк, звукозаписывающие компании утверждают, что фирмы просто зарабатывают деньги на копировании песен.
В жалобах говорится о том, что Суно и Udio продюсируют такие песни, как "Prancing Queen", которые даже преданные фанаты ABBA не смогут отличить от аутентичных записей группы.
"Их мотив является нагло коммерческим и угрожает вытеснить настоящий человеческий артистизм, который лежит в основе защиты авторских прав", - говорится в исках звукозаписывающих лейблов.
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Напомним:
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