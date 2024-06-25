Курс валют на 25 июня: сколько стоят евро и доллар

По состоянию на 25 июня Национальный банк снизил курс гривны к доллару на 11 копеек, евро же наоборот подорожал - на 28 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 40,55 грн, евро - 43,51 грн (на 24 июня доллар - 40,44 грн, евро - 43,23 грн).

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На 09:46 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 40,87 - 40,9 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 43,97- 44,1 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

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Доллар США - 40,4 - 40,9 грн (курс на 24 июня - 40,4 - 40,85 грн);

Евро - 43,40 - 44,05 грн (курс на 24 июня - 43,35 - 44,00 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 40,3 - 40,9 грн;

Райффайзен - 40,30 - 40,79 грн;

ПУМБ - 40,40 - 40,90 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 40,816 грн за доллар, monobank - 40,80 грн.

Экономическая правда.