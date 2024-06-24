Более 200 миллионов метрических тонн редких металлов обнаружили вблизи острова в Японии

Более 200 миллионов метрических тонн марганцевых минеральных образований – конкреций, богатых редкими металлами, существуют на морском дне вблизи острова Минамиторисима.

Об этом сообщает пресс-служба The Japan Times.

Некоммерческая организация Nippon Foundation и национальный университет Токио обнаружили множество концентраций минералов на морском дне, содержащих большое количество редких металлов, таких как кобальт и никель.

Отмечается, что оба металла необходимы для литий-ионных батарей.

Реклама:

Исследование охватывало территорию на глубине примерно 5000 метров в экономической зоне Японии вблизи тихоокеанского острова Минамиторисима.

Сообщается, что в исследуемой зоне площадью 100 квадратных километров имеется 234 миллиона метрических тонн таких конкреций и количества никеля в них достаточно, чтобы обеспечить потребление Японии на 75 лет, а кобальта хватает примерно на 11 лет.

Планируется, что к концу марта 2026 года команда приступит к добыче 2500 метрических тонн полезных ископаемых в день в рамках экспериментального проекта.

Реклама:

Экономическая правда