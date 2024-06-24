Шведская организация по поддержке инвестиций открыла офис в Киеве

Сегодня в Киеве свое представительство открывает Business Sweden - организация, которая помогает шведским компаниям добиться успеха за рубежом и работает на более чем 40 международных рынках.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Швеция заинтересована в увеличении инвестиций в Украину. Говорили об этом с Министром по вопросам развития международного сотрудничества и торговли Швеции Иоганном Форсселлом и представителями шведского бизнеса", - написал в Telegram Шмыгаль.

Он также добавил, что пригласил шведский бизнес инвестировать в Украину уже сейчас. В частности, наибольший потенциал для роста Украины имеют такие сектора: энергетика, транспорт и логистика, агропродовольственный сектор, критические материалы, IT и диджитализация, зеленый переход, перерабатывающая промышленность.

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Экономическая правда

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