Шведская организация по поддержке инвестиций открыла офис в Киеве
Сегодня в Киеве свое представительство открывает Business Sweden - организация, которая помогает шведским компаниям добиться успеха за рубежом и работает на более чем 40 международных рынках.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Швеция заинтересована в увеличении инвестиций в Украину. Говорили об этом с Министром по вопросам развития международного сотрудничества и торговли Швеции Иоганном Форсселлом и представителями шведского бизнеса", - написал в Telegram Шмыгаль.
Он также добавил, что пригласил шведский бизнес инвестировать в Украину уже сейчас. В частности, наибольший потенциал для роста Украины имеют такие сектора: энергетика, транспорт и логистика, агропродовольственный сектор, критические материалы, IT и диджитализация, зеленый переход, перерабатывающая промышленность.
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Экономическая правда