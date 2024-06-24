В "Дії" тестируют новые функции: автоматические свидетельства о рождении, браке и разводе
В "Дії" начали тестирование новых функций - стало доступно подтягивание в смартфон свидетельства о рождении, браке, разводе и смене имени.
Об этом сообщает пресс-служба "Дії".
Для бета-тестировщиков "Дії" стали доступны новые функции, а именно автоматически подтягиваются свидетельства о рождении, браке, разводе и смене имени.
Отмечается, что свидетельство о рождении ребенка будет подтягиваться автоматически по налоговому номеру.
Достаточно будет авторизоваться в приложении - и оно появится в перечне документов.
В сообщении добавляют, что это особенно актуально родителям, которые меняли личные данные после рождения ребенка. И совершенно не важно, сколько лет вашему малышу - 3 или 23.
Ранее, для того, чтобы подтянуть свидетельство о рождении в "Дію" нужно было вручную вводить его серию и номер.
К бета-тесту могут присоединиться граждане Украины в возрасте 14+, которые имеют верифицированный налоговый номер
Регистрация доступна по ссылке.
Напомним:
В Украине поженились первые пары с помощью приложения "Дія".