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В "Дії" тестируют новые функции: автоматические свидетельства о рождении, браке и разводе

Понедельник, 24 июня 2024, 17:37 - Экономическая правда

В "Дії" начали тестирование новых функций - стало доступно подтягивание в смартфон свидетельства о рождении, браке, разводе и смене имени. 

Об этом сообщает пресс-служба "Дії".

Для бета-тестировщиков "Дії" стали доступны новые функции, а именно автоматически подтягиваются свидетельства о рождении, браке, разводе и смене имени.

Отмечается, что свидетельство о рождении ребенка будет подтягиваться автоматически по налоговому номеру. 

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Достаточно будет авторизоваться в приложении - и оно появится в перечне документов.  

В сообщении добавляют, что это особенно актуально родителям, которые меняли личные данные после рождения ребенка. И совершенно не важно, сколько лет вашему малышу - 3 или 23.  

Ранее, для того, чтобы подтянуть свидетельство о рождении в "Дію" нужно было вручную вводить его серию и номер.

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К бета-тесту могут присоединиться граждане Украины в возрасте 14+, которые имеют верифицированный налоговый номер 

Регистрация доступна по ссылке.

Напомним:

В Украине поженились первые пары с помощью приложения "Дія".

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