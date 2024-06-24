В "Дії" тестируют новые функции: автоматические свидетельства о рождении, браке и разводе

В "Дії" начали тестирование новых функций - стало доступно подтягивание в смартфон свидетельства о рождении, браке, разводе и смене имени.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії".

Для бета-тестировщиков "Дії" стали доступны новые функции, а именно автоматически подтягиваются свидетельства о рождении, браке, разводе и смене имени.

Отмечается, что свидетельство о рождении ребенка будет подтягиваться автоматически по налоговому номеру.

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Достаточно будет авторизоваться в приложении - и оно появится в перечне документов.

В сообщении добавляют, что это особенно актуально родителям, которые меняли личные данные после рождения ребенка. И совершенно не важно, сколько лет вашему малышу - 3 или 23.

Ранее, для того, чтобы подтянуть свидетельство о рождении в "Дію" нужно было вручную вводить его серию и номер.

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К бета-тесту могут присоединиться граждане Украины в возрасте 14+, которые имеют верифицированный налоговый номер

Регистрация доступна по ссылке.

Напомним:

В Украине поженились первые пары с помощью приложения "Дія".