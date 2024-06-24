Украина улучшила свои позиции в рейтинге мировых производителей чугуна

Укрметалургпром

Украина за 5 месяцев 2024 года поднялась с 15 на 14 позицию среди 40 стран-производителей чугуна.

Об этом сообщает "Укрметаллургпром".

По данным Worldsteel, в январе-мае 2024 г. металлургическими предприятиями стран мира произведено 584,57 млн тонн чугуна, из которых 533,76 млн тонн доменным способом и 50,81 млн тонн методом прямого восстановления. Это на 1,80% ниже показателя января-мая 2023 г. (595,25 млн тонн).

Первое место принадлежит Китайской Народной Республике, металлурги которой выплавили 361,13 млн тонн чугуна, что на 3,70% ниже показателя января-мая 2023 г. (375,01 млн тонн). Доля китайского чугуна в мировом производстве за 5 месяцев 2024 г. составила 61,8%.

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Украина (2,84 млн тонн или 120,77% относительно января-мая 2023 г.) поднялась с 15 на 14 позицию среди 40 стран-производителей чугуна.

Мировая выплавка стали в январе-мае 2024 г. составляет 793,12 млн тонн, что на 0,09% ниже показателя января-мая 2023 г. (793,91 млн тонн).

Лидером здесь также является Китайская Народная Республика, выплавившая 438,61 млн тонн, что на 1,40% ниже показателя аналогичного периода 2023 г. (444,84 млн тонн). Доля КНР в мировом производстве стали составляет 55,3%.

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Украина (3,14 млн тонн или 131,23% относительно января-мая 2023 г.) остается на 22 месте среди 71 страны-производителя стали.

Экономическая правда.