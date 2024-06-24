Из анонсированных на 2024 год крупных ТРЦ может не открыться ни один - СМИ

Текущий 2024 год может стать первым годом за долгое время, когда в Украине не откроют ни одного нового ТРЦ из-за роста расходов, нехватки энергоресурсов и нехватки кадров.

Об этом сообщает издание Forbes Ukraine.

Самый большой из анонсированных на 2024-й ТРЦ - Ocean Mall. Его открытие планировалось на 1 сентября 2024 года. Сейчас старт работы перенесли на зиму 2024-2025, но без уточнения даты.

В апреле компания RDA анонсировала открытие трех торговых центров на западе Украины на 2024 год - ТРЦ Ukraine в Ужгороде, А7 в Ивано-Франковске и "Росвигов" в Мукачево. Ни один из них в этом году не откроется, сообщил гендиректор компании. Предварительная дата переноса - март 2025 года.

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Открытие большинства обещанных девелоперами ТРЦ переносится из года в год. Среди анонсированных на 2024-й, в предоставленных Forbes аналитиках UTG и NAI Ukraine, остаются ТРЦ "Лукьяновская", White Lines, April Mall в Киеве.

Такая же ситуация в регионах. В Одессе среди перспективных проектов - ТРЦ "Акварель", в Днепре - Terra-Nova и "Сич", в Хмельницком - Sport City и "Темп", в Ужгороде - Korona.

Заморожены или остаются на уровне концепции - еще 36 торгово-развлекательных центров.

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Открытие ужгородского ТРЦ Ukraine, запланированное на декабрь 2024 года, откладывается из-за уменьшения количества строителей на 40%. Проблемы в сфере девелопмента не уникальны: рост расходов, нехватка энергоресурсов, нехватка кадров и вопросы безопасности беспокоят 80%, 67%, 48% и 40% опрошенных предпринимателей соответственно.

В 2024 году не ожидается открытие ни одного ТРЦ, заявляют другие эксперты. Даже при условии подписанных договоров аренды, трудности с ремонтными работами - основная преграда. Единственным возможным исключением может стать ТРЦ Green Gallery в Чабанах.

Среди других заявленных на 2024 год проектов - Itown в Одессе, "Темп" в Хмельницком и несколько ТЦ площадью до 10 000 кв. м, но их открытие в этом году маловероятно, пишет издание.

Экономическая правда.