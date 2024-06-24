В НБУ рассказали о разных мнениях относительно динамики учетной ставки в этом году 

9 из 11 членов комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины поддержали снижение учетной ставки с 13,5% до 13%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как говорится в сообщении, это решение учитывает как текущие благоприятные макрофинансовые тенденции, так и прогнозируемое ускорение инфляции во втором полугодии, а также все еще существенные риски из-за последствий войны.

"Они согласились, что такое осторожное снижение ставки также соответствует намерению НБУ сохранить возможность граждан защитить свои сбережения от инфляции благодаря гривневым депозитам и ОВГЗ", - рассказали в НБУ.

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В то же время, там отметили, что один участник дискуссии высказался за более стремительное уменьшение учетной ставки - до 12,5%.

Он отметил, что фактическая инфляционная динамика остается лучше прогноза, а инфляционные ожидания выглядят хорошо заякоренными, поэтому НБУ может двигаться смелее.

Более решительное снижение ставки поддержит восстановление экономики при сохранении привлекательности сбережений в гривне.

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Еще один член КМП высказался за сохранение учетной ставки на уровне 13,5%.

По его мнению, за последние месяцы баланс рисков для инфляции скорее ухудшился, учитывая усиление давления на валютном рынке и высоковероятное повышение налогов.

Он отметил, что НБУ целесообразно сделать паузу в снижении ставки и оценить эффекты от предыдущих шагов по смягчению процентной политики.

В сообщении также говорится, что 7 из 11 участников дискуссии считают, что потенциал для снижения учетной ставки сохраняется. НБУ будет иметь возможность ее уменьшить как минимум до 12-12,5% до конца текущего года.

По мнению 4 членов КМП, такой потенциал уже почти исчерпан, учитывая риски более существенного, чем ожидалось, ускорения инфляции. Они ожидают, что учетная ставка будет оставаться неизменной как минимум до конца года.

Напомним:

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 13% с 14 июня.

Экономическая правда