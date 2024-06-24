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"Нафтогаз" уплатит в госбюджет дивидендов на 12,2 миллиарда

Понедельник, 24 июня 2024, 14:07 - Артур Крыжный

"Нафтогаз Украины" по результатам 2023 года уплатит в госбюджет 12,2 миллиарда гривен дивидендов и еще 2,1 миллиарда налога на дивиденды.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз".

"НАК "Нафтогаз Украины" по результатам деятельности в 2023 году уплатит в государственный бюджет Украины почти 12,2 млрд грн дивидендов, а также 2,1 млрд гривен налога на дивиденды", - говорится в сообщении.

Размер дивидендов составляет 95% чистой консолидированной прибыли Группы Нафтогаз, принадлежащей акционерам компании. Пресс-служба отмечает, что это самый высокий показатель среди государственных компаний.

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Напомним:

В мае группа "Нафтогаз" уплатила в государственный бюджет налогов на сумму 8,8 млрд грн.

Экономическая правда.

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