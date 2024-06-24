Минобновления призвало вернуть все фуры из ЕС для обновления документов 

Перевозчики, которые работают на условиях "транспортного безвиза" в странах Евросоюза (ЕС), должны вернуть все фуры в Украину до 10 июля, чтобы обновить документы в соответствии с новыми требованиями.

Об этом написал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач на фейсбук-странице в понедельник, сообщает "Интерфакс-Украина".

"До 10 июля все грузовики должны успеть вернуться в Украину, чтобы дальше выезжать уже с обновленными документами и маркировкой", - написал Деркач.

Ключевыми документами, которые должны иметь перевозчики, чтобы соответствовать обновленным требованиям, по его словам, является наличие выписки о получении лицензии на английском языке, документы на груз для пустых грузовиков, маркировка транспорта.

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Ранее сообщалось, что "транспортный безвиз", срок действия которого истекал 30 июня 2024 года, был продлен до 30 июня 2025 года и еще на шесть месяцев при условии, что "ни одна из сторон не заявит о несогласии на основании убедительных и четких доказательств о нарушениях на рынке автомобильных перевозок".

Соглашение о транспортном безвизе подписали заместитель министра Сергей Деркач и комиссар ЕС по вопросам транспорта Адина Велян.

Обновленное соглашение о транспортном безвизе содержит защитную оговорку, позволяющую приостановить действие соглашения в определенных географических районах, в которых фиксируются серьезные нарушения на рынке автоперевозок.

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Экономическая правда