Минобновления призвало вернуть все фуры из ЕС для обновления документов
Перевозчики, которые работают на условиях "транспортного безвиза" в странах Евросоюза (ЕС), должны вернуть все фуры в Украину до 10 июля, чтобы обновить документы в соответствии с новыми требованиями.
Об этом написал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач на фейсбук-странице в понедельник, сообщает "Интерфакс-Украина".
"До 10 июля все грузовики должны успеть вернуться в Украину, чтобы дальше выезжать уже с обновленными документами и маркировкой", - написал Деркач.
Ключевыми документами, которые должны иметь перевозчики, чтобы соответствовать обновленным требованиям, по его словам, является наличие выписки о получении лицензии на английском языке, документы на груз для пустых грузовиков, маркировка транспорта.
Ранее сообщалось, что "транспортный безвиз", срок действия которого истекал 30 июня 2024 года, был продлен до 30 июня 2025 года и еще на шесть месяцев при условии, что "ни одна из сторон не заявит о несогласии на основании убедительных и четких доказательств о нарушениях на рынке автомобильных перевозок".
Соглашение о транспортном безвизе подписали заместитель министра Сергей Деркач и комиссар ЕС по вопросам транспорта Адина Велян.
Обновленное соглашение о транспортном безвизе содержит защитную оговорку, позволяющую приостановить действие соглашения в определенных географических районах, в которых фиксируются серьезные нарушения на рынке автоперевозок.
Экономическая правда