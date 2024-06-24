На прошлой неделе бизнес получил 1,6 миллиарда по программе доступные кредиты 5-7-9%

В течение прошлой недели в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили кредитов на общую сумму 1,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

На прошлой неделе в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" было выдано 570 льготных кредитов предпринимателям на сумму 1,6 млрд грн.

В сообщении отмечают, что из 570, 486 кредитов поступило от банков государственного сектора экономики. Общей суммой 1,2 млрд гривен.

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Сообщается, что с начала 2024 года по этой программе предприниматели получили 11 944 кредита на 45,4 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики - 8 985 кредитов на 23,5 млрд гривен.

За время действия военного положения в Украине выдано 56 086 кредитов на 222,7 млрд грн (в том числе государственными банками - 42 019 кредитов на 113,9 млрд грн), из которых по состоянию на 24 июня 2024 года:

20,33 млрд грн - на инвестиционные цели;

62,03 млрд грн - на финансирование оборотного капитала;

38,86 млрд грн - кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

16,58 млрд грн - на переработку сельскохозяйственной продукции;

57,35 млрд грн - на антивоенные цели;

14,28 млрд грн - кредитование в зоне высокого военного риска.

Отмечается, что по Государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 46 банками.

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С условиями участия в программах и перечнем уполномоченных банков можно ознакомиться по ссылке.

Напомним:

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с декабря 2020 года выдано 37 017 кредитов на общую сумму 118,3 млрд гривен.