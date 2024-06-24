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Немецкий банк привлечет искусственный интеллект в выборе инвестиций

Понедельник, 24 июня 2024, 12:31 - Экономическая правда

Немецкий Baader Bank выходит на рынок биржевых фондов со стратегией, которая будет использовать искусственный интеллект для выбора акций.

Об этом сообщает Financial Times.

Подразделение по управлению инвестициями банка Baader планирует запустить усиленный искусственным интеллектом фонд акций еврозоны.

Отмечается, что биржевой инвестиционный фонд будет торговаться на бирже Xetra во Франкфурте.

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Данный фонд станет первым в Европе, который настолько сильно полагается на ИИ при выборе акций.

Модель была разработана компанией, специализирующейся на инвестициях с искусственным интеллектом Ultramarin, для прогнозирования ежемесячной избыточной доходности для каждой акции в инвестиционной среде акций еврозоны.

Ultramarin также разрабатывает биржевые индексные фонды на основе искусственного интеллекта, ориентированные на глобальные и американские акции, и ее технология уже доступна в трех фондах.

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Ожидается, что фонд будет запущен в этом месяце, ведь он все еще ожидает одобрения от финансового регулятора Германии.

Сообщается, что окончательное решение о том, стоит ли включать ценную бумагу в портфель, должен принимать человек.

Экономическая правда

Германия AI фондовые индексы фонды фондовые биржи
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