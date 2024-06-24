После 7 лет судебных тяжб Фонд гарантирования восстановил контроль над зомби-банком 

После длительных судебных процессов Фонд гарантирования вкладов физических лиц восстановил контроль над еще одним так называемым "зомби-банком" - ПАО "КСГ БАНК".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Как говорится в сообщении, по состоянию на 15 мая 2024 года в Едином реестре была восстановлена информация о ПАО "КСГ БАНК" как о юрлице в состоянии ликвидации.

А уже 7 июня появилась запись об осуществлении ликвидации ПАО "КСГ БАНК" уполномоченным лицом Фонда. Сейчас Фонд работает над возобновлением выплат гарантированного возмещения, сверкой данных реестра акцептованных требований кредиторов, проведением инвентаризации активов (имущества) банка.

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Восстановлению контроля Фонда над ПАО "КСГ БАНК" предшествовали почти семь лет судебных тяжб.

Фактически с 2017 года учреждение находилось в статусе "зомби-банка". После обжалования в 2016 году решений Регулятора об отзыве банковской лицензии и Фонда о начале процедуры ликвидации банка акционеры банка в течение 2017-18 гг. осуществили ряд противоправных действий, связанных с перерегистрацией юрлица.

Фонд сообщает, что бывшие владельцы банка внесли изменения в Единый государственный реестр, переименовав банк на ПАО "КСГ", изменили местонахождение юрлица, а в дальнейшем вообще ликвидировали его выделив "правопреемника". Так они заблокировали процедуру ликвидации. Фонд был вынужден остановить расчеты с вкладчиками и кредиторами банка.

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"Такой результат Фонда гарантирования - годы многочисленных судебных споров с бывшими акционерами банков в ликвидации. После принятия Закона Украины №590 Фонд гарантирования в течение 2020 - 2021 годов вернул под контроль АО "БАНК ВЕЛЕС", ПАО "КБ "ПРЕМИУМ", АО "КБ "СОЮЗ", ПАО "ЗЛАТОБАНК", ПАО "АКБ "КАПИТАЛ". А отныне и ПАО "КСГ БАНК".

Чтобы оставить "зомби-банки" как явление в прошлом, нам осталось вывести из "серой зоны" последнее финучреждение, чьи акционеры держат кредиторов в заложниках, - ПАО "УКРИНБАНК", - пояснил Виктор Новиков, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов.

Напомним:

30 августа 2016 года согласно решению Регулятора ПАО "КСГ БАНК" было лишено банковской лицензии, после чего Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации учреждения.

До 7 апреля 2017 года Фонд гарантирования выплатил вкладчикам ПАО "КСГ БАНК" 47 млн грн гарантированного возмещения. Общая сумма акцептованных требований кредиторов этого банка составляет 132,8 млн грн.

Экономическая правда