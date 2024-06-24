В мае украинские предприниматели получили кредитов на 2,4 миллиарда: в какие отрасли бизнес вкладывает

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с декабря 2020 выдано 37 017 кредитов на общую сумму 118,3 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, на 1 июня 2024 года 29 банков-кредиторов обслуживают 19 160 кредитов на сумму 66,4 млрд гривен.

Обязательства по основному долгу, частично обеспеченному государственными гарантиями на портфельной основе, составили 30,1 млрд гривен. Это около 69% от общего лимита предоставленных гарантий (43,9 млрд. гривен).

Реклама:

Как сообщили в пресс-службе, в мае заключено 823 кредитных договора на сумму 2,4 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 1,2 млрд гривен.

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 июня текущего года, под государственные гарантии на портфельной основе продолжает лидировать АО КБ "Приватбанк": 12 828 кредитов на общую сумму около 21 млрд грн, что составляет 60 % от лимита таких гарантий, предоставленных банку.

Вторым по количеству таких кредитов является АО "Ощадбанк": 2902 кредита на 11,2 млрд грн (90% от лимита банка). Укргазбанк закрывает тройку лидеров: 879 кредитов на 9,5 млрд. (66% от своего лимита).

Реклама:

По видам экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах:

сельское хозяйство – 4961 кредит на общую сумму 29,2 млрд грн;

оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств – 8145 кредитов на 17,1 млрд грн;

перерабатывающая промышленность – 2967 кредитов на 13,8 млрд грн;

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность -1110 кредитов на 2,4 млрд грн;

строительство – 476 кредитов на 1,6 млрд. грн.

Экономическая правда