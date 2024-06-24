Все разделы
Укр / Рус

Приглашаем на первый за время большой войны Банковский форум

Билеты

Нефть упала на опасениях относительно повышения процентных ставок в США

Понедельник, 24 июня 2024, 09:46 - Артур Крыжный

Цены на нефть снизились из-за опасений относительно повышения процентных ставок на более долгий срок, что привело к росту курса доллара.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 5 центов до 85,19 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate стоили $80,66 за баррель, что на 7 центов ниже.

"Доллар США открыл торги сегодня утром и, похоже, поднялся выше после лучших данных PMI США в пятницу вечером и политических опасений в преддверии выборов во Франции", - сказал рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

Реклама:

Более сильный доллар делает деноминированные в долларах товары менее привлекательными для держателей других валют.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к шести основным валютам, вырос после того, как данные индекса менеджеров по закупкам показали, что деловая активность в США в июне достигла 26-месячного максимума.

В то же время, оба эталонные контракты на нефть выросли на прошлой неделе примерно на 3% на признаках роста спроса на нефтепродукты в США, а также на фоне сокращения добычи ОПЕК+, что сдерживало предложение.

Реклама:

Экономическая правда

нефть США
Реклама:
Материалы по теме
Танкеры "теневого флота" собрались в Балтийском море: покажут действенность санкции Британии 21 июня 2024, 16:57
Цены на нефть растут вторую неделю подряд на признаках улучшения спроса 21 июня 2024, 09:29
Мир потребляет рекордное количество ископаемого топлива, несмотря на тренд зеленой энергетики 20 июня 2024, 11:50
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте