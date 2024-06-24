Нефть упала на опасениях относительно повышения процентных ставок в США

Цены на нефть снизились из-за опасений относительно повышения процентных ставок на более долгий срок, что привело к росту курса доллара.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 5 центов до 85,19 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate стоили $80,66 за баррель, что на 7 центов ниже.

"Доллар США открыл торги сегодня утром и, похоже, поднялся выше после лучших данных PMI США в пятницу вечером и политических опасений в преддверии выборов во Франции", - сказал рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

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Более сильный доллар делает деноминированные в долларах товары менее привлекательными для держателей других валют.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к шести основным валютам, вырос после того, как данные индекса менеджеров по закупкам показали, что деловая активность в США в июне достигла 26-месячного максимума.

В то же время, оба эталонные контракты на нефть выросли на прошлой неделе примерно на 3% на признаках роста спроса на нефтепродукты в США, а также на фоне сокращения добычи ОПЕК+, что сдерживало предложение.

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Экономическая правда