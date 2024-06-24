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Враг атаковал Черниговщину дроном-камикадзе, повреждены здания

Понедельник, 24 июня 2024, 09:17 - Анастасия Дячкина

24 июня российский дрон-камикадзе типа Shahed атаковал Черниговский район, есть повреждения домов.

Об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.

По его словам, в результате поражения дроном-камикадзе в Черниговском районе повреждены три дома, два магазина и здание сельского совета.

Как подчеркнул Чаус, по предварительным данным, пострадавших нет.

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Напомним:

В результате ракетной атаки на Киевщину, которая произошла в ночь на 23 июня, в Обуховском районе повреждены 72 частных дома и квартиры в 8 многоэтажках, больница и 13 других зданий. 

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