Враг атаковал Черниговщину дроном-камикадзе, повреждены здания
Понедельник, 24 июня 2024, 09:17 -
24 июня российский дрон-камикадзе типа Shahed атаковал Черниговский район, есть повреждения домов.
Об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.
По его словам, в результате поражения дроном-камикадзе в Черниговском районе повреждены три дома, два магазина и здание сельского совета.
Как подчеркнул Чаус, по предварительным данным, пострадавших нет.
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Напомним:
В результате ракетной атаки на Киевщину, которая произошла в ночь на 23 июня, в Обуховском районе повреждены 72 частных дома и квартиры в 8 многоэтажках, больница и 13 других зданий.
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