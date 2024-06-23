Очередная проблема самолетов Boeing: нидерландский самолет был вынужден вернуться в аэродром
Самолет Boeing 777, эксплуатируемый нидерландской авиакомпанией KLM вернулся в амстердамский аэропорт Схипхол после сообщения о неопределенной технической проблеме.
Об этом сообщила национальная служба управления воздушным движением, передает Reuters.
Как сообщают, Рейс KLM705, направлявшийся в Рио-де-Жанейро, развернулся над Бельгией после запроса на посадку в качестве меры предосторожности, сообщил представитель голландской авиадиспетчерской службы.
KLM заявила, что безопасности пассажиров и экипажа ничего не угрожало, и что для выполнения рейса будет использован альтернативный самолет.
Самолет был показан на FlightRadar 24 после того, как вернулся в аэропорт Схипхол.
Экономическая правда