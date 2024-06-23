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Очередная проблема самолетов Boeing: нидерландский самолет был вынужден вернуться в аэродром

Воскресенье, 23 июня 2024, 18:00 - Владимир Туник-Фриз
 
Getty Images

Самолет Boeing 777, эксплуатируемый нидерландской авиакомпанией KLM вернулся в амстердамский аэропорт Схипхол после сообщения о неопределенной технической проблеме.

Об этом сообщила национальная служба управления воздушным движением, передает Reuters.

Как сообщают, Рейс KLM705, направлявшийся в Рио-де-Жанейро, развернулся над Бельгией после запроса на посадку в качестве меры предосторожности, сообщил представитель голландской авиадиспетчерской службы.

KLM заявила, что безопасности пассажиров и экипажа ничего не угрожало, и что для выполнения рейса будет использован альтернативный самолет.

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Самолет был показан на FlightRadar 24 после того, как вернулся в аэропорт Схипхол.

Экономическая правда

Boeing компании
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