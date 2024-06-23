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За неделю НБУ продал 723 миллиона долларов на межбанке

Воскресенье, 23 июня 2024, 11:40 - Владимир Туник-Фриз

За неделю с 17 по 21 июня Национальный банк Украины продал на межбанке 722,8 млн долл, при этом, купил 230 тыс долл.

Об этом известно из статистики НБУ.

Согласно данным, с 17 по 21 июня Нацбанк продал 722,8 млрд долл, что на 175,2 млн долл больше, чем на прошлой неделе. При этом, в течение недели Нацбанк купил 230 тыс долл, что на 50 тыс больше, чем на прошлой неделе.

Всего с начала года Нацбанк продал 13,6 млрд долл, тогда как купил 116,1 млн долл. 

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Ранее сообщалось, что Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%. Как отмечают, это решение связано с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения к целевому диапазону 5%.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022-го.

Напомним:

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За неделю с 10 по 14 июня Национальный банк Украины продал на межбанке 898 млн долл, при этом, купил 180 тыс долл.

Экономическая правда

межбанк НБУ
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