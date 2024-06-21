В Барселоне планируют до 2028 года запретить сдавать квартиры туристам

Власти испанского города Барселона, который является одним из самых популярных мест для отдыха, объявили в пятницу, что до 2028 года запретят сдачу квартир в аренду туристам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Мэр города Жауме Кольбони заявил, что до ноября 2028 года Барселона отменит лицензии на 10 101 квартиру, которые сейчас разрешены для краткосрочной аренды.

"Мы сталкиваемся с тем, что, по нашему мнению, является самой большой проблемой Барселоны", – сказал Кольбони на мероприятии городских властей.

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Бум краткосрочной аренды жилья в Барселоне, самом посещаемом иностранными туристами городе Испании, приводит к тому, что некоторые жители не могут позволить себе купить квартиру, поскольку арендная плата выросла на 68% за последние 10 лет, а стоимость покупки дома увеличилась на 38%, сказал Кольбони.

Доступ к жилью стал двигателем неравенства, особенно для молодежи, добавил он.

"Эти 10 000 квартир будут использоваться жителями города или пойдут на рынок для аренды или продажи", – сказал Кольбони.

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Министр жилищного строительства Испании Изабель Родригес заявила, что поддерживает решение Барселоны.

"Речь идет о том, чтобы приложить все необходимые усилия, чтобы гарантировать доступ к доступному жилью", – отметила она.

В свою очередь в барселонской ассоциации туристических апартаментов APARTUR заявили, что запрет повлечет за собой рост количества нелегальных туристических апартаментов.

"Кольбони делает ошибку, которая приведет к (росту) бедности и безработицы", – говорится в заявлении.

Местные власти Барселоны заявили, что сохранят "жесткий" режим проверок для выявления потенциальных нелегальных туристических апартаментов после того, как запрет вступит в силу.

Напомним, в конце мая жителей испанских Балеарских островов вышли на большую акцию протеста против массового туризма.

Также с весны 2024 года Венеция в тестовом режиме ввела платный въезд в город в пиковое время наплыва туристов для тех, кто не остается на ночлег. За первые дни этого эксперимента город заработал почти 1 млн евро.

Европейская правда