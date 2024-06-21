Запуск механизма кэшбэка по программе "Покупай украинское" запланирован на сентябрь 

Запуск механизма кэшбека в рамках государственной программы "Покупай украинское" запланирован на начало сентября 2024 года, сейчас идет работа над нормативным документом.

Об этом сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк в телеграмме, соответствующие планы озвучила первый вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Из выступления: на сегодняшний день готовятся обновления к постановлению по бронированию. На следующей пленарной неделе ожидаем голосования закона об освобождении от пошлины и НДС по электрооборудованию", - написал нардеп.

Что касается кэшбека, то идею прорабатывают, сейчас составляют нормативный документ и в течение месяца "выйдут с ним". Запуск планируется с начала 1 сентября.

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Железняк также добавил, что соглашение о предоставлении кредита США на $7,8 млрд "на подписании".

"Премьером направлено письмо в Казначейство США относительно четырех траншей по $1,95 млрд. Относительно статуса переговоров по перечню реформ - премьер не дал ответ", - написал нардеп.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в феврале анонсировал государственную программу кэшбэка "Покупай украинское", предусматривающую выплату компенсации части оплаты товаров и услуг, произведенных в Украине. Ряд аналитических центров призвал власти отказаться от идеи кэшбэка, отметив ее реализацию финансово обременительной для бюджета и сложной в администрировании.

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