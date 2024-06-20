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Instagram запускает трансляции только для "близких друзей"

Четверг, 20 июня 2024, 19:58 - Алексей Павлыш

Пользователи Instagram смогут вести трансляции для выбранной группы людей, а не для полного списка своих подписчиков.

Об этом пишет The Verge.

"Instagram внедряет возможность вести прямые трансляции для более узкой, более частной аудитории.

Начиная с сегодняшнего дня, пользователи Instagram смогут проводить прямые трансляции, доступные только для их списка "Близких друзей". К прямому эфиру могут присоединиться до трех других аккаунтов и вести трансляцию вместе с пользователем, который его организовал. Эта функция разворачивается по всему миру", - пишет издание.

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До сих пор любой мог присоединиться к трансляции и посмотреть ее, если ее вели на публичном аккаунте. А на закрытом аккаунте трансляцию могли смотреть все подписчики. В целом это популярная функция для блогеров и знаменитостей, которые общаются с поклонниками на трансляциях.

В Instagram заявили, что "функцию можно использовать, чтобы делиться тем, что у вас на уме, показывать мемы, вместе делать домашнее задание или просто общаться".

По словам TechCrunch, приватные трансляции показывают движение Instagram к большей приватности на платформе.

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