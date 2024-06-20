ЕС отправил России 800 миллионов евро за металлургическую продукцию в 2024 году

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Европейский Cоюз по итогам января-апреля 2024 года сократил импорт продукции горно-металлургического комплекса (ГМК) из России на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до 1,52 млн тонн.

Об этом свидетельствуют данные Eurostat, пишет GMK Center.

Расходы на импорт российской продукции ГМК за этот период сократились на 16,3% по сравнению с январем-апрелем 2023 года - до €801,15 млн.

Основная доля импорта приходится на полуфабрикаты - 79,3% от общего объема импорта. За 4 месяца ЕС импортировал из РФ 1,2 млн тонн соответствующей продукции, что на 3,8% меньше год к году. Основной объем импорта полуфабрикатов приходится на Бельгию - 482,8 тысячи тонн (+7,1%).

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Поставки железной руды из РФ в ЕС составили 9,36 тысячи тонн, что на 96,7% меньше год к году. Весь объем сырья отгружен в Словакию (-93%). Импорт ферросплавов составил 28,41 тысячи тонн (+70,3%), чугуна - 269,18 тысячи тонн (-23,4%), металлолома - 7,96 тысячи тонн (-4,8%).

Среди основных потребителей этой российской продукции ГМК в январе-апреле были:

чугун - Италия - 167,7 тысячи тонн (-42% г/г.);

ферросплавы - Нидерланды - 20,8 тысячи тонн (+106,5% г/г.);

лом - Литва - 7,1 тысячи тонн (+0,7% г./г.).

Экономическая правда.

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