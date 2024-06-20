ВР приняла за основу законопроект об усилении контроля за промзагрязнением

Верховная Рада приняла за основу законопроект, усиливающий контроль за промышленным загрязнением.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает "Интерфакс-Украина".

По словам нардепа, соответствующий законопроект №11355 поддержали 245 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

"Вчера Рада случайно провалила важный закон об экологии. Сегодня Рада исправила ошибку", - написал Железняк.

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Как сообщалось, 19 июня парламент не одобрил во втором чтении законопроект №6004-д "Об обеспечении конституционных прав граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду", поскольку его поддержали лишь 225 нардепов (при необходимом минимуме 226 голосов).

Позже авторы документа перерегистрировали его под номером №11355 под названием "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения". Текст законопроекта практически не изменен.

"Этот законопроект и обновленный уважаемый авторский коллектив должен поставить точку в дискуссиях вокруг политической поддержки реформы предотвращения, уменьшения и контроля промышленного загрязнения", - прокомментировал решение ВР министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в фейсбуке.

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Согласно пояснительной записке, документ призван имплементировать Директиву 2010/75/ЕС по промышленным выбросам и касается предприятий энергетической, металлургической, цементной, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной, химической и других отраслей промышленности, предусматривает переход на единый разрешительный документ, который должен отменить необходимость получения отдельных разрешений на выбросы загрязняющих веществ в воздух, спецводопользование и операции по обращению с отходами (интегрированное разрешение).

Ожидается, что принятие этого документа будет способствовать улучшению состояния окружающей природной среды, обеспечению экологической безопасности и поддержанию экологического равновесия на территории Украины, следовательно, обеспечению прав граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду; окажет положительное влияние на рыночную среду, обеспечение защиты прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства.

"Надеюсь, что законопроект №11355 будет одобрен во втором чтении в ближайшие пленарные недели! Спасибо народным депутатам за поддержку евроинтеграционных экологических реформ", - добавил министр.

Как сообщалось, необходимость реформы промышленного загрязнения определена на уровне Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, а также входит в перечень девяти экологических приоритетов в Национальном плане восстановления Украины после войны.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) обращалась к народным депутатам с просьбой отменить временные ограничения в семь лет для внедрения наилучших доступных технологий и методов управления на существующих предприятиях, а также увеличить возможный конечный срок вывода установки из эксплуатации до 15 лет, что предусмотрено в рамках законопроекта №6004-д.

В ЕБА также отметили, что, согласно Ukraine Facility, законопроект должен быть окончательно утвержден в третьем квартале этого года.