В США запретят продажу программ Kaspersky из-за связей с Россией

Администрация Байдена в четверг объявит о планах запретить продажу антивирусного программного обеспечения "Лаборатории Касперского" в США.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Тесные связи компании с российским правительством были признаны критическим риском, привилегированный доступ программного обеспечения к компьютерным системам может позволить ему похищать конфиденциальную информацию с американских компьютеров, устанавливать вредоносное программное обеспечение или удерживать критические обновления.

О плане внести компанию по кибербезопасности в список юридических лиц, что фактически запрещает американским поставщикам компании продавать ей продукцию, а также о сроках и деталях ограничения продаж программного обеспечения ранее не сообщалось.

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Ранее "Лаборатория Касперского" заявляла, что является частной компанией, которая не имеет никаких связей с российским правительством.

Эти шаги свидетельствуют о том, что администрация президента США пытается уничтожить любые риски российских кибератак, связанные с программным обеспечением Касперского, и продолжает давить на Москву.

Это также свидетельствует о том, что администрация Байдена использует новые мощные полномочия, которые позволяют ей запрещать или ограничивать транзакции между американскими фирмами и интернет-, телекоммуникационными и технологическими компаниями из стран "иностранных противников", таких как Россия и Китай.

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Экономическая правда.