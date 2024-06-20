ЕС продлил еще на год "транспортный безвиз" для Украины

Украина и Евросоюз продлили действие Соглашения о либерализации грузовых перевозок еще на год с возможностью пролонгации.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

"20 июня в Брюсселе заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач и комиссар ЕС по вопросам транспорта Адина Велян подписали продление Соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС", - говорится в сообщении.

Таким образом, соглашение будет действовать минимум год с возможностью автоматической пролонгации до конца 2025 года.

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Кроме пролонгации соглашения, обновленный документ предусматривает ряд обязательств как для украинских, так и для европейских перевозчиков.

В частности, все водители должны будут иметь документы, подтверждающие наличие лицензии на перевозки. Кроме того, все грузовики, выполняющие перевозки в соответствии с условиями соглашения, должны быть специально промаркированы.

Еще одним из нововведений является наличие подтверждающих документов для грузовиков, выезжающих из Украины пустыми за товаром в страны ЕС.

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Экономическая правда.