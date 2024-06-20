Все разделы
Укр / Рус

Приглашаем на первый за время большой войны Банковский форум

Билеты

ЕС продлил еще на год "транспортный безвиз" для Украины

Четверг, 20 июня 2024, 14:40 - Артур Крыжный

Украина и Евросоюз продлили действие Соглашения о либерализации грузовых перевозок еще на год с возможностью пролонгации.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

"20 июня в Брюсселе заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач и комиссар ЕС по вопросам транспорта Адина Велян подписали продление Соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС", - говорится в сообщении.

Таким образом, соглашение будет действовать минимум год с возможностью автоматической пролонгации до конца 2025 года.

Реклама:

Кроме пролонгации соглашения, обновленный документ предусматривает ряд обязательств как для украинских, так и для европейских перевозчиков.

В частности, все водители должны будут иметь документы, подтверждающие наличие лицензии на перевозки. Кроме того, все грузовики, выполняющие перевозки в соответствии с условиями соглашения, должны быть специально промаркированы.

Еще одним из нововведений является наличие подтверждающих документов для грузовиков, выезжающих из Украины пустыми за товаром в страны ЕС.

Реклама:

Экономическая правда.

ЕС транспорт логистика
Реклама:
Материалы по теме
Продажи электрокаров в ЕС упали в мае, больше всего в Германии 20 июня 2024, 10:54
ЕС может вернуть пошлины на украинские яйца и сахар из-за превышения квот 19 июня 2024, 20:43
ЕС снова начнет облагать налогами ввоз украинского овса 19 июня 2024, 16:36
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте