Эксперты представили рекомендации для экономического развития Украины: что предлагают

Украине необходимы дополнительные меры в сфере развития производства, транспортной политике, усилении человеческого капитала, создании условий для возвращения украинцев из-за границы.

Такое рекомендации представили эксперты Консультативного совета по экономической политике при Министерстве экономики.

В сфере развития производств эксперты предлагают учитывать региональную специфику, ориентироваться на наиболее адаптивные сектора экономики как сельское хозяйство или информационные услуги, а также работать над привлечением внутренних и внешних инвестиций.

Эксперты предлагают создать укрепленные экономические кластеры на Западе и Юго-Западе Украины, защищенные географическим расстоянием и современными системами ПВО.

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По мнению экспертов, государственная политика в транспортной сфере должна сфокусироваться на процессе интеграции в транспортную систему ЕС и развития пограничной инфраструктуры. Это создаст дополнительные рабочие места и будет способствовать развитию бизнеса в прилегающих регионах по обе стороны границы.

Важным мероприятием в этой сфере станет построение железной дороги Краков - Львов с шириной колеи в 1435 мм, которая была определена Европейской комиссией приоритетным проектом.

В сфере занятости населения эксперты предлагают обеспечить эффективное перераспределение работников, в частности среди ВПЛ, в те регионы, где потребность в работниках и количество производств выше.

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Большое значение эксперты Совета уделяют возвращению украинцев из-за рубежа. По мнению авторов документа, для этого государство должно предложить им безопасные условия для жизни, конкретную заработную плату, жилье, а также благоприятную среду для развития.

В Министерстве напомнили, что в консультативный орган при Минэкономики вошли ведущие мировые экономисты, нобелевские лауреаты, профессора университетов и руководители международных компаний. Совет возглавил профессор Департамента экономики Университета Калифорнии в Беркли Юрий Городниченко. Организационную помощь в работе группы оказывает Киевская школа экономики.

Экономическая правда