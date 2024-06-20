Все разделы
Укр / Рус

Приглашаем на первый за время большой войны Банковский форум

Билеты

Эксперты представили рекомендации для экономического развития Украины: что предлагают

Четверг, 20 июня 2024, 13:15 - Виктор Волокита

Украине необходимы дополнительные меры в сфере развития производства, транспортной политике, усилении человеческого капитала, создании условий для возвращения украинцев из-за границы.

Такое рекомендации представили эксперты Консультативного совета по экономической политике при Министерстве экономики. 

В сфере развития производств эксперты предлагают учитывать региональную специфику, ориентироваться на наиболее адаптивные сектора экономики как сельское хозяйство или информационные услуги, а также работать над привлечением внутренних и внешних инвестиций. 

Эксперты предлагают создать укрепленные экономические кластеры на Западе и Юго-Западе Украины, защищенные географическим расстоянием и современными системами ПВО.

Реклама:

По мнению экспертов, государственная политика в транспортной сфере должна сфокусироваться на процессе интеграции в транспортную систему ЕС и развития пограничной инфраструктуры. Это создаст дополнительные рабочие места и будет способствовать развитию бизнеса в прилегающих регионах по обе стороны границы. 

Важным мероприятием в этой сфере станет построение железной дороги Краков - Львов с шириной колеи в 1435 мм, которая была определена Европейской комиссией приоритетным проектом.

В сфере занятости населения эксперты предлагают обеспечить эффективное перераспределение работников, в частности среди ВПЛ, в те регионы, где потребность в работниках и количество производств выше. 

Реклама:

Большое значение эксперты Совета уделяют возвращению украинцев из-за рубежа. По мнению авторов документа, для этого государство должно предложить им безопасные условия для жизни, конкретную заработную плату, жилье, а также благоприятную среду для развития. 

В Министерстве напомнили, что в консультативный орган при Минэкономики вошли ведущие мировые экономисты, нобелевские лауреаты, профессора университетов и руководители международных компаний. Совет возглавил профессор Департамента экономики Университета Калифорнии в Беркли Юрий Городниченко. Организационную помощь в работе группы оказывает Киевская школа экономики.

Экономическая правда

Минэкономики экономика Украина
Реклама:
Материалы по теме
Правительство расширило программу 5-7-9%: предприниматели смогут приобрести газовые генерационные установки 18 июня 2024, 19:22
В Украине ускорилось разминирование сельскохозяйственных земель  14 июня 2024, 17:27
Украинская фирма провела испытания машины разминирования, производство которой запустят в серию  13 июня 2024, 17:58
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте