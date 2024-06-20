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Цены на нефть стабильны, несмотря на геополитическое напряжение на Ближнем Востоке

Четверг, 20 июня 2024, 09:38 - Артур Крыжный

Фьючерсы на нефть марки Brent почти не изменились, поскольку рынок взвешивал геополитические события на Ближнем Востоке в ожидании будущих данных о запасах в США. Нефть марки WTI подешевела.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Августовский фьючерс Brent подорожал на 6 центов до $85,13 за баррель. Между тем июльские фьючерсы на американскую нефть WTI упали на 15 центов до 81,42 доллара за баррель.

В среду расчеты по нефти WTI не проводились из-за выходного дня в США, что привело к значительной подавленности торгов. Более активный августовский контракт подешевел на 17 центов до 80,54 доллара за баррель.

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Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в начале торгов в четверг, когда рынок переваривал новости о продвижении израильских танков в Газу.

"Рынки ожидают, что эскалация кризиса в Газе может привести к перебоям с поставками нефти из ключевого региона добычи", - говорит Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик Phillip Nova.

Однако, беспокойство по поводу увеличения запасов нефти и топлива в США, похоже, пока затмевает опасения эскалации геополитического стресса, сказала Сачдева.

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Экономическая правда.

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