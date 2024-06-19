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В Киевской ОГА нанесли 14 млн убытков на строительстве дорог и соцучреждений – аудиторы

Среда, 19 июня 2024, 16:03 - Виктор Волокита

Государственная аудиторская служба Украины во время ревизии финансово-хозяйственной деятельности Департамента регионального развития Киевской областной государственной администрации выявила значительные финансовые нарушения в сфере строительства.

Об этом сообщает пресс-служба Госаудитслужбы. 

Аудиторы зафиксировали нарушений, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов, на общую сумму почти 14 млн грн (из них устранено - на 300 тыс. грн).

В частности, установлено завышение объемов и стоимости строительных работ на объектах социальной сферы (образования, здравоохранения, физической культуры и спорта) на сумму почти 4 млн гривен.

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Как говорится в сообщении, также выявлены факты завышения стоимости работ по капитальному ремонту дорог Киевской области в результате увеличения подрядчиками цены асфальтобетона, затрат труда рабочих, объемов использованных строительных материалов, размера прибыли, административных расходов, заготовительно-складских расходов на материалы и т.д. в целом на сумму более 10 млн гривен.

Аудиторы передали материалы проверки переданы в Главное следственное управление Национальной полиции Украины. 

Напомним:

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Крупнейший производитель спирта и государственный монополист ГП "Укрспирт" с апреля 2023 года полностью прекратило производственную деятельность и имеет многомиллионную просроченную задолженность перед государственным бюджетом и другими кредиторами.

Экономическая правда

аудит дороги ремонт строительство
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