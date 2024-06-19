Война и нехватка персонала - главные вызовы для банковской системы

Ключевым риском для банковской системы остается война, однако еще одним дополнительным риском стала нехватка персонала.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Ключевым риском для банков остается война. Еще один дополнительный риск, о котором банки отмечают - это нехватка персонала. Хотя это проблема не только банковского сектора, но и экономики в целом", – сказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

Она отметила, что международная поддержка сохраняется и это позволяет поддерживать макростабильность.

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Страны G7 достигли принципиальной договоренности предоставить Украине пакет финансовой помощи объемом около 50 млрд долл.

Помощь будет предоставлена за счет доходов от обездвиженных суверенных российских активов, и это тот фактор, который снижает риск неопределенности финансирования бюджета.

Рожкова добавила, что несмотря на все банки сохраняют финансовую устойчивость и продолжают наращивать объемы ресурсной базы, так и объемы кредитования.

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Сообщается, что Нацбанк ожидает снижения ставок по кредитам и активизацию самого кредитования.

Напомним:

Национальный банк заявил о кризисе государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и требует ее фундаментально изменить.