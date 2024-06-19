Все разделы
Укр / Рус

Приглашаем на первый за время большой войны Банковский форум

Билеты

Война и нехватка персонала - главные вызовы для банковской системы

Среда, 19 июня 2024, 15:47 - Экономическая правда

Ключевым риском для банковской системы остается война, однако еще одним дополнительным риском стала нехватка персонала.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Ключевым риском для банков остается война. Еще один дополнительный риск, о котором банки отмечают - это нехватка персонала. Хотя это проблема не только банковского сектора, но и экономики в целом", – сказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

Она отметила, что международная поддержка сохраняется и это позволяет поддерживать макростабильность. 

Реклама:

Страны G7 достигли принципиальной договоренности предоставить Украине пакет финансовой помощи объемом около 50 млрд долл. 

Помощь будет предоставлена за счет доходов от обездвиженных суверенных российских активов, и это тот фактор, который снижает риск неопределенности финансирования бюджета.

Рожкова добавила, что несмотря на все банки сохраняют финансовую устойчивость и продолжают наращивать объемы ресурсной базы, так и объемы кредитования.

Реклама:

Сообщается, что Нацбанк ожидает снижения ставок по кредитам и активизацию самого кредитования.

Напомним:

Национальный банк заявил о кризисе государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и требует ее фундаментально изменить.

НБУ прогноз кредиты война
Реклама:
Материалы по теме
Нацбанк фиксирует рост макроэкономического капитала и капитала 19 июня 2024, 13:33
В НБУ хотят, чтобы программу о доступных кредитах 5-7-9% изменили 19 июня 2024, 13:05
Нацбанк оштрафовал сервис микрокредитов CreditKasa за нарушение требований к рекламе 17 июня 2024, 20:02
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте