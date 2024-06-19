Прогноз дефицита бюджета США вырос до почти 2 триллионов долларов - Bloomberg

Бюджетное управление Конгресса США повысило оценку дефицита бюджета на 27% до почти 2 триллионов долларов, что бьет тревогу относительно беспрецедентной траектории федеральных заимствований.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно обновленным прогнозам, дефицит достигнет 1,92 триллиона долларов в 2024 году по сравнению с 1,69 триллиона долларов в 2023 году.

Новая оценка более чем на 400 миллиардов долларов превышает прогноз Бюджетно-контрольного управления в феврале - частично отражая дополнительные расходы, в том числе помощь Украине, принятые с того времени, а также меры администрации Байдена по облегчению условий студенческих кредитов.

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В своих экономических прогнозах, лежащих в основе фискального прогноза, РБС теперь видит более быстрый рост и более высокую инфляцию в этом году. Федеральный резерв, как ожидается, отложит снижение процентных ставок до первого квартала 2025 года, в отличие от середины 2024 года, которую РБС предсказывал еще в феврале.

Как доля валового внутреннего продукта, дефицит США в 2024 финансовом году, который продлится до сентября, будет расти, а не сокращаться. По оценкам, он составит 6,7% по сравнению с февральским прогнозом в 5,3% и 6,3%, зафиксированными на 2023 год.

Для сравнения, страны Европейского Союза имеют ориентир удерживать дефицит на уровне 3% или меньше. За последние полвека средний показатель в США составлял 3,7%.

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Напомним:

Великобритания отставала от всех других высокоразвитых стран по объему инвестиций в течение 24 из последних 30 лет. Разрыв составляет 1.9 трлн фунтов стерлингов (2,4 трлн долл).

Экономическая правда.