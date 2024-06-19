Ночью Россия атаковала энергообъект в центре Украины

Ночью враг атаковал энергетический объект в центральном регионе Украины, есть повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Ночью враг атаковал энергетический объект в центральном регионе. Есть поврежденное оборудование. На место вызваны ГСЧС, полиция", - говорится в сообщении.

Кроме того, во Львовской области в результате ночного вражеского удара повреждены воздушные линии и электрическое оборудование. Обесточены 285 точек учета. Продолжаются восстановительные работы.

Реклама:

В Киевской области отключалась высоковольтная воздушная линия. В течение дня ее включили в работу.

В Полтавской области на одной из подстанций отключалось оборудование, в результате чего обесточивались бытовые потребители и административные здания. Всех запитали.

На Волыни кратковременно отключалась воздушная линия облэнерго. Обесточивались бытовые потребители. Всех запитали.

Реклама:

В Одесской области отключалась воздушная линия облэнерго. Обесточивались бытовые потребители. В течение часа все были запитаны.

Напомним:

В среду, 19 июня, по всей Украине графики почасовых отключений света будут действовать в течение всех суток с 00:00 до 24:00.

Экономическая правда.