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Торговая война: китайские автопроизводители просят о введении зеркальных тарифов против ЕС

Среда, 19 июня 2024, 09:55 - Экономическая правда

Китайские автопроизводители призвали правительство ответить на решение ЕС ограничить экспорт китайских электромобилей путем повышения тарифов на импорт европейских автомобилей с бензиновым двигателем.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается что на закрытой встрече, в которой также приняли участие европейские автопроизводители, китайские автомобильные компании предложили властям повысить тарифы на большие автомобили с бензиновыми двигателями, импортируемые из Европейского Союза.

Приближенный к китайскому правительству автомобильный исследовательский центр предлагает Китаю поднять импортные пошлины на большие автомобили с бензиновым двигателем до 25%.

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Для сравнения, текущий импортный тариф Китая на автомобили составляет 15%.

Китайские власти ранее намекали на возможные ответные меры через комментарии государственных СМИ и интервью с представителями отрасли.

Напомним:

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Со следующего месяца Европейский Союз введет дополнительные пошлины на электромобили из Китая на уровне 38,1%, что приведет к эскалации глобальной торговой войны и увеличению стоимости продажи автомобилей в Европе для компаний от китайской BYD Co. до Tesla Inc.

Китай 17 июня начал расследование в отношении импорта свинины и производных продуктов из ЕС по искусственно заниженным ценам. 

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