Цены на нефть почти не изменились на фоне неожиданного роста запасов в США

Цены на нефть оставались стабильными, поскольку рынок взвешивал беспокойство относительно эскалации войны в Европе и на Ближнем Востоке с опасениями относительно спроса после неожиданного увеличения запасов нефти в США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2 цента до $85,35 за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 6 центов до $81,51 за баррель.

Оба бенчмарка выросли более чем на 1 доллар на предыдущей сессии после того, как удар украинского беспилотника привел к пожару на нефтяном терминале в крупном российском порту.

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На Ближнем Востоке министр иностранных дел Израиля Израиль Кац предупредил о приближении "полномасштабной войны" с ливанской "Хезболлой", несмотря на то, что США пытаются избежать более широкого конфликта между Израилем и поддерживаемой Ираном "Хезболлой".

Эскалация войны в регионе повышает вероятность того, что поставки нефти от ключевых производителей могут быть нарушены.

"Участники рынка возвращаются к оценке потенциальных рисков перебоев в случае более масштабного конфликта, поскольку геополитическая напряженность переходит на новый фронт между Израилем и Хезболлой", - сказал Еп Джун Ронг, рыночный стратег IG в Сингапуре.

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Удерживая цены на нефть от дальнейшего роста, запасы нефти в США выросли на 2,264 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 14 июня, согласно данным Американского института нефти, опубликованным во вторник, сообщают источники на рынке. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали сокращения запасов нефти на 2,2 млн баррелей.

Экономическая правда.