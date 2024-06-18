Правительство сохранит все расходы для ВПЛ в 2024 году – заместитель министра финансов

В 2024 году, несмотря на вызовы для финансовой системы, правительство сохранит все расходы для внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Роман Ермоличев во время конференции "Денежная помощь для внутренне перемещенных лиц".

Так, в 2024 году в госбюджете для осуществления социальных выплат почти 5 млн получателям направят 136,5 млрд грн. Из этого объема на помощь для проживания ВПЛ выделят 57,6 млрд грн, что почти в 20 раз больше по сравнению с расходами до полномасштабного вторжения.

Эти средства будут направлены на поддержку ВПЛ, количество которых по сравнению с 2021 годом выросло в 11 раз.

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"Минфин совместно с правительством ежедневно работают над поддержкой наших граждан и их социальной защитой. Это подтверждают объемы расходов, вторых по объему после расходов на оборону. По сравнению с довоенным периодом социальные расходы выросли в 1,5 раза и составляют более 470 млрд гривен. Так, количество получателей социальных выплат по сравнению с довоенным периодом выросло на 40% с 3,6 млн человек до почти 5 млн человек", – отметил Ермоличев.

По его словам, как в прошлом, так и в этом году благодаря внешнему финансированию полностью обеспечены выплаты всех социальных и гуманитарных расходов. И международная поддержка продолжает быть критически важна для Украины в условиях полномасштабной войны.

В Минфине отметили, что по социальным расходам правительство обеспечивает выполнение плановых показателей стопроцентно, на данный момент уже профинансировано 243,2 млрд грн.

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Напомним:

Пенсионный фонд Украины в июне направил на социальные выплаты 40,7 млрд грн, из которых 37,4 – на выплату пенсий.