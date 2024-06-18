Роспатент РФ зарегистрировал товарный знак Jagermeister - росСМИ
Вторник, 18 июня 2024, 18:44 -
Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент) зарегистрировала товарный знак производителя ликеров Jagermeister.
Об этом пишет русское издание "Ведомости".
"Статус: действует. Последнее изменение статуса 11 июня 2024 г.", – следует из базы Роспатента. Заявку на регистрацию товарного знака производитель подал в ноябре 2023 года.
Напомним:
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Немецкая компания Mast-Jägermeister SE – производитель ликера Jägermeister – прекратила поставки в Россию в ноябре 2022 года.
Экономическая правда.
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