В Киеве количество домов, которые не отключаются от света, уменьшилось до 4%

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Количество многоэтажек, которые не отключаются от сети во время действия графиков, уменьшилось втрое. Теперь таких домов в столице лишь 4% от общего количества.

Об этом сообщает "ДТЭК Киевские электросети".

Согласно сообщению, в начале применения графиков отключений, многоэтажки, которые находились на одних линиях с больницами и другими критическими объектами, не отключались.

В октябре 2022 года таких домов было 1 497 или 12% от общего количества. Теперь таких домов только 510, или же 4%.

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"Вместе с местными властями мы провели большую техническую работу по оптимизации схемы питания критической инфраструктуры, и создали новые схемы поставки света для жилых домов. Это обеспечивает справедливые и равные условия электроснабжения для всех киевлян", - говорится в сообщении.

Напомним:

Если бы Украине удалось вернуть ЗАЭС в энергосистему, то ограничения практически не понадобились, но без станции две зимы у украинцев гарантированно будут действовать графики света.

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Экономическая правда