МакФлури с беконом: McDonald's отказался от искусственного интеллекта при заказе

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McDonald's удаляет технологию заказа на основе искусственного интеллекта (ИИ) из своих ресторанов в США после того, как клиенты поделились комическими неудачами в Интернете.

Об этом сообщает BBC.

Испытания системы, которая использует ИИ для распознавания голоса для обработки заказов, было объявлено еще в 2019 году.

Однако это не оказалось хорошей идеей и привело к появлению вирусных видео странных неправильно принятых заказов, начиная от мороженого с беконом и заканчивая куриными наггетсами на сотни долларов.

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McDonald's уведомила более 100 ресторанов, что удалит технологию до конца июля.

Однако компания уверена, что голосовой заказ для МакДрайв станет частью будущего ресторанов.

Отмечается, что американская компания IBM, которая разработала технологию, которая использовалась McDonald's, заявила, что продолжит сотрудничество в будущем.

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Напомним:

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's частично теряет права на использование товарного знака BigMac в ЕС в пользу ирландского конкурента - сети фастфуда Supermac's.

В течение 2024 года сеть ресторанов быстрого питания McDonaldʼs планирует открыть свои филиалы в Ужгороде, Черновцах и пригороде Киева. Всего компания намерена открыть не менее шести ресторанов в Украине.