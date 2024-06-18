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Расходы бюджета на долг Украины превысили расходы на технику и вооружение для ВСУ

Вторник, 18 июня 2024, 14:28 - Артур Крыжный

За 5 месяцев 2024 года Украина потратила 1,26 трлн грн из госбюджета, из которых 101,7 миллиарда были направлены на обслуживание долга Украины, а 101,3 миллиарда - на технику, вооружение и боеприпасы для ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета на 10 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае было потрачено 311,6 млрд гривен.

В структуре расходов больше всего направлено:

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494 млрд грн - на оплату труда с начислениями (в том числе в мае - 105,6 млрд грн) или 39,3% от общего объема расходов, потраченных за январь - май 2024 года (против аналогичного периода прошлого года выросли на 23,4 млрд грн, или на 5%). В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 377,2 млрд грн (в мае - 79,8 млрд грн);

204 млрд грн - на оплату использования товаров и услуг (в мае - 63,7 млрд грн) или 16,2% от общего объема расходов. В том числе:

  • 101,3 млрд грн - для поддержки Вооруженных Сил Украины. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
  • 62,5 млрд грн - перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

236,6 млрд грн - на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в мае - 49,3 млрд грн) или 18,8% от общего объема расходов, что на 14,8 млрд грн, или на 6,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе:

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  • 113,9 млрд грн - трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;
  • 48,8 млрд грн - для выплаты Министерством социальной политики на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;
  • 23 млрд грн - для выплаты Министерством социальной политики жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;

101,7 млрд грн - на обслуживание государственного долга (в мае - 37,2 млрд грн) или 8,1% от общего объема (против аналогичного периода прошлого года выросли на 17,9 млрд грн, или на 21,3%);

65,3 млрд грн - на трансферты местным бюджетам (в мае - 14,5 млрд грн) или 5,2% от общего объема (против аналогичного периода прошлого года выросли на 3,3 млрд грн, или на 5,4%).

Экономическая правда.

бюджет Украина Минфин
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