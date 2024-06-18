Зеленский подписал закон, который меняет условия автострахования

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня подписал закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), который Верховная Рада приняла в целом 21 мая 2024 года.

Об этом сообщается на сайте парламента, передает "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, законопроект №8300 Верховная Рада Украины приняла в первом чтении 12 января 2023 года.

Закон постепенно повышает размеры страховых сумм (максимальных размеров страховой выплаты) до размеров, установленных в странах Европейского Союза, закрепляет быстрое осуществление гарантийных выплат пострадавшим лицам за страховщиков-банкротов (60 дней).

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Документ расширяет возможность проверки наличия полиса ОСАГО, в частности Национальной полицией в случаях надзора за дорожным движением (в частности, путем автофиксации), Государственной пограничной службой Украины в местах осуществления пограничного контроля независимо от принадлежности и места регистрации транспортного средства.

Кроме того, "Укртрансбезопасность" теперь будет проверять наличие "автогражданки" при осуществлении государственного надзора (контроля).

Вводится также свободное ценообразование договоров страхования, то есть страховые компании получают право самостоятельно устанавливать цены по соответствующему страховому продукту и индивидуально для каждого клиента. Это позволит рыночным методом предоставлять более качественные услуги для конечных потребителей. Новацией также является отмена франшизы в договорах ОСАГО.

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Помимо прочего, закон меняет условия для льготной категории граждан путем введения 50%-й скидки на один полис ОСАГО для всех категорий льготников.

Вводится прямое урегулирование убытков для всех страховых компаний, осуществляющих ОСАГО. Такая система позволяет эффективнее проводить расчеты страхового возмещения.

Начисление страховой выплаты будет осуществляться без учета изношенности автомобиля. К тому же страховые компании будут стимулировать клиентов к проведению выплат сразу на СТО.

Согласно новому закону, страховщик обязан предоставить три варианта СТО в пределах 150 км от места жительства потерпевшего. Если ТС "по гарантии", то по требованию потерпевшего должен быть определен авторизованный сервисный центр соответствующего производителя. В случае отказа потерпевшего от осуществления оплаты на СТО, такую выплату осуществляет страховщик или МТСБУ на банковский (платежный) счет потерпевшего.

Кроме того, документ отменяет лимит страхового возмещения по "европротоколу", который сейчас составляет 80 тыс. грн. Теперь он будет в пределах страховой суммы, если НБУ не установит максимальных размеров выплаты.

Согласно переходным положениям к закону, все вышеупомянутые нормы вступают в силу с 1 января 2025 года.

Экономическая правда