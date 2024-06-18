В России переименуют магазины французской сети Leroy Merlin 

Сеть гипермаркетов товаров для дома и ремонта "Леруа Мерлен" объявила о ребрендинге в России. Компания продолжит работу под названием "Лемана PRO" (Lemana PRO).

Об этом пишет издание "Медуза".

Как сообщается, новое название отражает все ключевые приоритеты компании: Le (leader - лидер рынка), Ma (maison - дом, пространство), Na (nature - экологическая и социальная ответственность), PRO (фокус на профессионалов в области строительства) и обустройства дома, проактивный подход и проектные решения для клиентов).

Ребрендинг будет проходить поэтапно, первые магазины обновят логотипы и фирменный стиль еще до конца 2024 года, а весь процесс будет завершен в 2025-м, говорится в заявлении на сайте компании.

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Французская компания Leroy Merlin работает в России с 2004 года.

Сейчас сеть насчитывает 112 магазинов, 11 дарксторов и шесть распределительных центров. В компании работает более 45 тысяч сотрудников.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину компания не закрыла своих российских магазинов, но свернула программу инвестиций.

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В рейтинге Forbes крупнейших иностранных компаний в России за 2022 год "Леруа Мерлен" заняла первое место. Выручка компании за этот год составила 529,7 миллиарда рублей.

В феврале 2023 года вышло совместное расследование Le Monde и The Insider, в котором утверждалось, что французские сети "Ашан" и "Леруа Мерлен" участвовали в поставках гуманитарной помощи российским военным.

Предприятия это отрицали. В марте 2023 года "Леруа Мерлен" объявила, что продаст все российские магазины местному менеджменту. Через год подразделение "Леруа Мерлен" в России в рамках передачи компании сменило название юрлица на ООО "Ле Монлид", зарегистрированное в Мытищах.

Напомним:

Первое место в рейтинге крупнейших иностранных компаний в России заняла французская розничная сеть товаров для дома "Леруа Мерлен".

Экономическая правда