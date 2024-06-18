Нефть снижается на фоне осторожного прогноза спроса

Цены на нефть снизились после роста на предыдущей сессии, поскольку рынки оставались осторожными относительно перспектив роста мирового спроса на фоне ожиданий увеличения поставок.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 12 центов, или на 0,14%, до 84,13 доллара. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 14 центов, или на 0,17%, до 80,19 доллара за баррель.

Оба бенчмарка выросли примерно на 2% в понедельник, закрывшись на самом высоком уровне с апреля.

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"Рынок нефти вернулся к фундаментальным показателям, которые были мягкими в течение некоторого времени", - сказал стратег BoFA по сырьевым товарам и деривативам Франциско Бланш в своей записке для клиентов, добавив, что мировые запасы сырой нефти и хранения нефтепродуктов в США и Сингапуре, среди прочего, были выше.

Между тем, рост мирового спроса на нефть замедлился до 890 000 баррелей в сутки в годовом исчислении в первом квартале, и данные свидетельствуют о том, что рост потребления, вероятно, еще больше замедлится во втором квартале, сказал он в записке.

Экономическая правда.

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