YouTube экспериментирует с "Заметками": позволит добавить контекст к видео

YouTube внедряет новую экспериментальную функцию, которая позволит зрителям добавлять "Заметки", чтобы предоставить больше контекста и информации под видео.

Об этом сообщили в компании в эксклюзивном интервью TechCrunch.

Компания, говорит, что эта функция может быть использована для таких вещей, как объяснение, когда песня является пародией, или для сообщения зрителям о том, что старые кадры изображаются как текущее событие.

"Запуск происходит во время решающего года выборов в США. Хотя дезинформация была значительной проблемой во время президентских выборов 2020 года, дезинформация во время выборов 2024 года может стать еще большей проблемой благодаря появлению генеративного ИИ. С помощью этой новой функции YouTube, вероятно, стремится минимизировать распространение дезинформации на своей платформе.

Реклама:

Для начала пилотный проект будет доступен на мобильных устройствах в США на английском языке", - пишет издание.

YouTube признает, что во время тестового этапа, вероятно, будут ошибки, поскольку ожидает, что могут появиться заметки, которые не очень хорошо подходят к видео, или что в заметки может быть включена ложная информация. Компания планирует сделать выводы из тестового этапа, а также приветствует отзывы зрителей и авторов относительно качества заметок.

В рамках тестового этапа ограниченному количеству пользователей будет предложено писать заметки. Отобранные пользователи должны иметь активный канал на YouTube с хорошей репутацией.

Реклама:

Зрители в США начнут видеть примечания к видео в ближайшие недели и месяцы. Во время первого пилотного проекта сторонние эксперты будут оценивать полезность и точность комментариев. YouTube будет использовать эти отзывы для обучения своих систем.

"Если сторонние оценщики сочтут комментарии полезными, они появятся под видео. Затем зрителей спросят, считают ли они сообщение "полезным", "частично полезным" или "бесполезным". Их также спросят, почему они считают сообщение полезным или бесполезным.

Например, человек может сказать, что считает сообщение полезным, потому что в нем есть ссылки на высококачественные источники или потому что оно написано в нейтральной манере.

Затем YouTube использует алгоритм, чтобы определить, какие видео будут опубликованы на основе полученных оценок. Алгоритм будет определять заметки, которые будут полезными для широкой аудитории. Например, если значительное количество людей, которые ранее оценивали сообщения по-разному, теперь оценивают определенное сообщение как полезное, YouTube с большей вероятностью покажет это сообщение под видео", - объясняет TechCrunch.

Экономическая правда