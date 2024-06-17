Крупнейший профсоюз Германии готовится к борьбе за зарплаты - FT

Крупнейший промышленный профсоюз Германии готовится к битве за оплату труда в промышленном центре страны после того, как он призвал к 7-процентному повышению заработной платы миллионам работников электротехнической и металлургической отраслей.

Об этом сообщает газета Financial Times

В понедельник IG Metall заявила, что ее правление рекомендовало участникам переговоров добиться повышения заработной платы на 12-месячный период для 3,9 млн работников отрасли, которая является основой немецкой экономики в целом и является лидером для заключения соглашений о заработной плате в других секторах.

Это предложение, скорее всего, будет холодно встречено лидерами отрасли, которые столкнулись с энергетическим кризисом, вызванным вторжением России в Украину, и более широким спадом в крупнейшей экономике ЕС. Объединение работодателей уже предложило заморозить зарплаты в секторе, в который входит много работников огромной немецкой автомобильной промышленности.

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Требование 7-процентного повышения заработной платы в одной из самых слабых отраслей немецкой экономики отражает постоянные усилия рабочих, направленные на восстановление покупательной способности после самого большого всплеска инфляции при жизни поколения два года назад.

Но это также может обеспокоить Европейский центральный банк, который рассчитывает на то, что умеренные требования к заработной плате помогут снизить инфляцию до целевого показателя в 2% в следующем году.

IG Metall заявила, что ее предложение основывается на "стабильно высоком уровне цен" и "экономической ситуации в отрасли".

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Спрос на заработную плату намного выше, чем последний годовой уровень инфляции в Германии, который в мае составил 2,8%. Это произошло после того, как работники отрасли получили 8,5-процентное повышение заработной платы в течение двух лет плюс единовременный бонус в размере 3000 евро после последних переговоров по заработной плате в 2022 году.

Экономическая правда.