Нацбанк оштрафовал сервис микрокредитов CreditKasa за нарушение требований к рекламе

Национальный банк Украины (НБУ) выявил факт нарушения ООО "Укр Кредит Финанс" (ТМ CreditKasa) законодательства о защите прав потребителей финуслуг в части, регулирующей рекламу в сфере финансовых услуг.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Речь идет о нарушении требований Законов Украины "О потребительском кредитовании" и "О рекламе", а также Положения об информационном обеспечении финансовыми учреждениями потребителей по предоставлению услуг потребительского кредитования, утвержденного постановлением Правления НБУ от 05 октября 2021 года № 100, в части рекламы потребительского кредита", - пояснили в регуляторе.

Компанию оштрафовали на 85 тысяч гривен - такое решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 17 июня 2024 года.

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Экономическая правда