Водопровод, соединяющий Запорожскую и Днепропетровскую области, запущен в работу

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Магистральный водопровод "Запорожье-Томаковка-Марганец" в Запорожской и Днепропетровской областях запустили в работу.

Об этом сообщил основатель группы компаний "Автострада" Максим Шкиль, пишет "Интерфакс-Украина".

"Магистральный водопровод Autostrada построила с нуля за семь месяцев - от проектирования до реализации. Это рекордно короткий срок. Только разработка проектов такого уровня занимает до полутора лет. У нас этого времени не было, учитывая гуманитарную катастрофу, в которой оказался регион из-за подрыва Каховской ГЭС", - сообщил он.

По словам Шкиля, строительство объекта завершено еще в феврале. Протяженность сети составляет 77,9 км, проектная мощность - 150 тыс. куб. м/сутки. Всего построено шесть насосных станций. Кроме того, создан централизованный операторский пункт управления водопроводом.

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Система водопровода полностью автоматизирована и работает от источника постоянного электроснабжения. В частности, построены основная и резервная линии электроснабжения общей протяженностью 26 км и мощностью 6кВ и 35кВ соответственно.

Вся система магистральных трубопроводов и насосных станций размещена под землей для защиты от обстрелов.

Шкиль отметил, что работы финансировали за счет кредитных и оборотных средств компании.

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"Несмотря на стопроцентную готовность водопровода еще в феврале, долг государства перед Autostrada только за этот объект - 1,5 млрд грн. Надеюсь, что этот вопрос будет урегулирован в ближайшее время", - добавил он.

Экономическая правда.