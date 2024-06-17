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Путинский олигарх Усманов решил судиться с крупнейшим банком Швейцарии из-за санкций

Понедельник, 17 июня 2024, 19:27 - Алексей Павлыш
 
getty images

Российский подсанкционный олигарх Алишер Усманов подал в суд на "дочку" швейцарского финансового холдинга UBS Groupe AG - банк UBS Europe в Германии.

Об этом пишет The Moscow Times.

Адвокат Штефани Рабенау сообщила "Коммерсанту", что причиной стали сообщения о "подозрительных операциях" миллиардера, направленные банком в Отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции Германии в 2018-2022 годах.

По словам адвоката, таких писем было более десяти, среди прочего в них содержались предупреждения о возможном "отмывании" Усмановым "денежных средств" при снятии наличных и арендных платежей.

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В иске Усманова говорится о том, что действия банка привели к финансовым потерям и нанесли "колоссальный ущерб" его репутации.

"По сути, UBS выступил подстрекателем и соучастником незаконного уголовного преследования невиновного лица, а также спровоцировал занесение своего клиента в санкционный список", - говорится в иске.

Представитель олигарха Петер Гаувайлер сообщил, что иск против UBS Europe, поданный в Земельный суд Франкфурта-на-Майне, - только первый шаг. Он заявил, что действия банка повлекли "ряд ошибочных решений", принятых Генпрокуратурой Франкфурта и Советом ЕС, и оценить общий ущерб только предстоит. Гаувайлер утверждает, что последствия для UBS "могут быть сравнимы с последствиями цунами".

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Усманов попал под санкции ЕС в феврале 2022 года.

Экономическая правда

Усманов Россия санкции
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