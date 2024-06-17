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После атаки РФ на Полтавщине без света остались более 55 тысяч потребителей

Понедельник, 17 июня 2024, 18:28 - Алексей Павлыш

Из-за российского удара в Полтавском районе возникло повреждение электролиний, в результате чего обесточены 53 тысячи бытовых и 2,4 тысячи юридических потребителей.

Об этом сообщил в Telegram глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

"Аварийные бригады уже работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно оперативнее восстановить электроснабжение. Сохраняем спокойствие. Ситуация на контроле", - написал Пронин.

Напомним:

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Российские оккупанты днем 17 июня ударили по гражданской инфраструктуре в Полтавской области, 12 человек получили ранения, среди них двое детей.

Перед этим глава ОВА сообщал о воздушной тревоге в области, а Воздушные силы ВСУ писали о ракете в направлении Полтавщины, в частности, города Миргород.

Экономическая правда

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электроэнергия война
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