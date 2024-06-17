После атаки РФ на Полтавщине без света остались более 55 тысяч потребителей
Из-за российского удара в Полтавском районе возникло повреждение электролиний, в результате чего обесточены 53 тысячи бытовых и 2,4 тысячи юридических потребителей.
Об этом сообщил в Telegram глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.
"Аварийные бригады уже работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно оперативнее восстановить электроснабжение. Сохраняем спокойствие. Ситуация на контроле", - написал Пронин.
Напомним:
Российские оккупанты днем 17 июня ударили по гражданской инфраструктуре в Полтавской области, 12 человек получили ранения, среди них двое детей.
Перед этим глава ОВА сообщал о воздушной тревоге в области, а Воздушные силы ВСУ писали о ракете в направлении Полтавщины, в частности, города Миргород.
Экономическая правда