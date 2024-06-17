С одобрения Путина: Caterpillar передала свои российские активы фирме из Армении

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Американский производитель машин Caterpillar 14 июня завершил передачу своих российских активов армянскому инвестиционному фонду Balchug Capital.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Владимир Путин одобрил покупку активов Caterpillar компанией PSK-New Solutions еще в ноябре 2023 года.

В указе Путина указано, что PSK-New Solutions может приобрести 100% уставного капитала в Caterpillar Tosno и Caterpillar Financial в ответ на западные санкции.

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PSK-New Solutions на 99% принадлежит армянской инвестиционной компании Balchug Capital, генеральный директор и основатель которой Давид Амарян контролирует всю инвестиционную деятельность.

Balchug Capital и Caterpillar производят технику для строительной, горнодобывающей и нефтегазовой отраслей.

Сообщается, что передача активов была завершена 14 июня.

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Напомним:

Один из крупнейших мировых производителей строительной и горнодобывающей техники, американская Caterpillar, заявила о приостановлении деятельности в РФ.