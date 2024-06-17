Экс-руководитель лесоохотничьего хозяйства организовал незаконную порубку леса на миллионы

Экологическая прокуратура Офиса Генпрокурора сообщила о подозрении бывшему руководителю ГП "Берегометское лесоохотничье хозяйство" по факту превышения служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, чиновник в 2020 году выдал лесорубный билет на санитарную рубку деревьев в Берегометском лесничестве, входящем в Национальный природный парк "Вижницкий" в Черновицкой области.

Документ предоставлен без соблюдения требований законодательства, а именно согласованных лимитов Министерства охраны окружающей природной среды Украины и разрешения облгосадминистрации, что нарушает Закон Украины "О природно-заповедном фонде Украины".

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На территории 4,4 га природно-заповедного фонда незаконно срубили 700 деревьев бука, ели, березы, ели и тому подобное.

Противоправная деятельность руководителя ЛМГ нанесла окружающей среде ущерб на 1,7 млн грн.

Заметим, что Национальный природный парк "Вижницкий" создан на территории Буковины Указом Президента Украины в 1995 году. В его состав включены лесные участки Берегометского лесничества ГП "Берегометское ЛМГ".

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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и наложения ареста на имущество для обеспечения